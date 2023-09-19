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قتيل وعشرات الجرحى جراء حادث سير جنوبي النمسا

قتيل وعشرات الجرحى جراء حادث سير جنوبي النمسا
19 سبتمبر 2023 22:57

 قالت الشرطة النمساوية اليوم الثلاثاء إن امرأة لقيت حتفها وأصيب 46 آخرون في حادث سير تعرضت له حافلة في جنوبى النمسا.

وتحطمت الحافلة، التي كانت قادمة من برلين، صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من بلدة ميشيلدروف في ولاية كارينثيا. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه وفقا للتحقيقات الأولية، فإن سائقين اثنين و 45 راكبا من النمسا وسلوفينيا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا كانوا على متن الحافلة.

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وقالت الشرطة إن الفتاة المتوفاة هى مواطنة نمساوية 19 عاما.

وتردد أن خمسة من المصابين أصيبوا بإصابات خطيرة. وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة تريستي الإيطالية الساحلية عندما اصطدمت بحاجز حماية وانقلبت لتستقر على جانبها. ولم يعرف على الفور سبب وقوع الحادث. وقالت الشرطة إن نتيجة اختبارات تناول الكحوليات السريعة للسائقين جاءت سلبية. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم ترد معلومات عن سرعة الحافلة وسلوك قائدها وقت وقوع الحادث. 

المصدر: د ب أ
حادث تصادم
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