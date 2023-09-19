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بايدن يدعو لحشد التمويل لمواجهة التغير المناخي

بايدن يدعو لحشد التمويل لمواجهة التغير المناخي
20 سبتمبر 2023 00:27

 أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، عن أن بلاده تعاملت مع أزمة المناخ منذ اليوم الأول باعتبارها تهديدا وجوديا، ليس للولايات المتحدة فحسب وإنما بل للبشرية جمعاء.

وفي خطابة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، أكد الرئيس الأميركي أن بلاده تسعى إلى إيجاد عالم أكثر أمنا وازدهارا وإنصافا لجميع الناس، مشيرا إلى أن مستقبل الولايات المتحدة مرتبط بمستقبل العالم، في وقت لا تستطيع فيه أي دولة من مواجهة تحديات اليوم بمفردها.

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وذكر الرئيس الأميركي، بموجات الحر القياسية التي أثرت على البلدان، وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، بما في ذلك الفيضانات المأساوية في ليبيا، لافتا إلى أن لقطات هذه الأحداث مجتمعة تحكي قصة عاجلة عما ينتظر العالم لاحقا في حال الفشل في التحصن من آثار المناخ.

وشدد الرئيس الأميركي على حاجة المجتمع الدولي إلى المزيد من الاستثمارات وحشد التمويل لمقاومة تغير المناخ والحد من الانبعاثات مشيرا إلى أن مجموعة الدول السبع تعهدت بالعمل لتعبئة 600 مليار دولار بشكل جماعي لتمويل البنية التحتية بحلول عام 2027.

المصدر: وام
جو بايدن
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