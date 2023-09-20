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زلزال قوي يضرب نيوزيلندا

زلزال قوي يضرب نيوزيلندا
20 سبتمبر 2023 07:25

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية اليوم الأربعاء.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت خدمة مراقبة الزلازل في البلاد "جيونت".

وقالت جيونت إن أكثر من 14 ألف شخص أبلغوا عن شعورهم بالزلزال في جميع أنحاء البلاد.

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وفي عام 2011، أسفر زلزال بلغت قوته 6.3 درجة عن مقتل 185 شخصاً وتسبب في أضرار واسعة النطاق في المنطقة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا إنه لا يوجد خطر تشكل موجات مد عاتية (تسونامي) على البلاد في أعقاب الزلزال. ونشرت الوكالة على منصة إكس: "لم نتلق أي تقارير عن أضرار في هذه المرحلة".

المصدر: وكالات
زلزال
نيوزيلندا
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