الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا مرض غامض في ساحل العاج إلى 9 أطفال

ارتفاع حصيلة ضحايا مرض غامض في ساحل العاج إلى 9 أطفال
20 سبتمبر 2023 08:20

توفي تسعة أطفال في قرية بوسط ساحل العاج من جرّاء مرض غامض استدعى ادخال حوالي 60 طفلاً آخر إلى المستشفى، بحسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية الثلاثاء.
وقال تونغبو ياو، أحد سكّان قرية نيانغبان، إنّ "طفلين آخرين توفيا".
وأكّد هذه المعلومة مصدر في المستشفى الجامعي في مدينة بواكيه الواقعة على بُعد حوالي 30 كلم من القرية.
وأضاف المصدر أنّه من أصل 59 شخصاً نقلوا إلى المستشفى منذ الأحد، فإنّ "خمسين منهم عادوا إلى القرية".
وتابع المصدر "في الوقت الراهن، كلّ العيّنات موجودة في المختبر، ولم نتلقّ النتائج بعد، وبالتالي فإنّ سبب هذا المرض القاتل "ليست معروفة بعد".
وأكد مصدر آخر في المستشفى أنّ جميع الذين ادخلوا المستشفى وكذلك الأطفال الذين ماتوا في القرية تناولوا نفس الطعام، وهو عصيدة ذرة.
ويعتقد العديد من سكّان القرية أنّ هذه العصيدة كانت ملوّثة ببكتيريا ما.

أخبار ذات صلة
20 شاعراً في ملتقى الشعر العربي بساحل العاج
المصدر: وكالات
ساحل العاج
مرض غامض
آخر الأخبار
جانب من فعاليات زيارة ملك بريطانيا لفرنسا
الأخبار العالمية
للمرة الأولى في التاريخ.. ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام الشيوخ الفرنسي
اليوم 11:28
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©