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تونس تكشف أسباب انقطاع التيار الكهربائي وتواصل التحقيق

تونس تكشف أسباب انقطاع التيار الكهربائي وتواصل التحقيق
20 سبتمبر 2023 13:36

 قالت شركة الكهرباء والغاز الحكومية في تونس إن أعطابا فنية كانت وراء انقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء البلاد لعدة ساعات منذ فجر اليوم الأربعاء. وقال مدير الاتصال بالشركة منير الغابري، للإذاعة الوطنية، إن شبكة التيار الكهربائي تعمل بشكل جيد بعد توقفها عند الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم.

وأوضح الغابري أن عمال الصيانة نجحوا في إعادة بناء النظام الكهربائي عند حوالي الخامسة صباحا بعد انهيارها بالكامل، مضيفا أن أعطابا "فنية بحتة" وراء هذا التعطل. وقال الغابري "ليس لدينا تفاصيل وفرقنا الآن تعمل على التحقيق في ذلك". وغرقت معظم المدن في الظلام فور انقطاع التيار الكهربائي.

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انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن معظم أنحاء تونس

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن "الوضع الأمني مستقر فيما تواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة". كما أعلنت عن توجه وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة للوقوف على أسباب هذا العطب. وتسبب توقف التيار الكهربائي في تعطل سير شبكة المترو بالعاصمة، حيث أعلنت الشركة عن تأجيل عدد من الرحلات المبرجة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

المصدر: د ب أ
تونس
التيار الكهربائي
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