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الملك تشارلز يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا

الملك تشارلز يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية
20 سبتمبر 2023 16:21

بدأ العاهل البريطاني تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، زيارة دولة إلى فرنسا.ووصل الملك تشارلز الثالث عند الساعة 14,00 (12,00 ت غ) الى مطار أورلي الباريسي مع زوجته كاميلا حيث كان في استقبالهما رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن.

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وسيبدأ الملك وزوجته الملكة كاميلا زيارتهما باحتفال عند قوس النصر، مع عرض عسكري لفرق من القوات الجوية لكلا البلدين.
ومن بين أبرز الفعاليات خلال الرحلة حضور مأدبة عشاء رسمية اليوم الأربعاء في قصر فرساي، وسيكون الكركند الأزرق وأنواع مختارة من الجبن الفرنسي والإنجليزي على قائمة الطعام.
وسيزور تشارلز وكاميلا وماكرون وزوجته بريجيت غدا الخميس كاتدرائية نوتردام لمشاهدة أعمال الترميم في أعقاب حريق مهول اندلع في عام 2019 وأدى إلى تدمير سقفها.

المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
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