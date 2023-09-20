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فيضانات عارمة تجتاح مايوركا الإسبانية

فيضانات عارمة تجتاح مايوركا الإسبانية
20 سبتمبر 2023 19:33

تسببت عواصف شديدة في هطول أمطار بمعدل غير مسبوق على جنوب غرب جزيرة مايوركا الإسبانية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى حدوث فيضانات في الشوارع والمنازل، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية.

وهطلت في الجزء الشمالي من بالما عاصمة الجزيرة أمطارا بلغ منسوبها ما يربو على 100 ملليمتر في غضون 24 ساعة بين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء. وبلغ منسوب مياه الأمطار 104 ملليمترات عند جامعة جزر البليار و 119 ملليمترا في منطقة سيكار دي لا ريال.

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وكانت هذه أكبر كمية من الأمطار يتم قياسها في المحطتين على الإطلاق. واضطرت فرقة الإطفاء المحلية إلى ضخ المياه خارج العديد من أقبية المنازل ومرائيبها، كما تم إنقاذ أشخاص في محنة من سيارة، بينما انهار سقف في مكان آخر. وأفادت وسائل إعلام بحدوث اختناقات مرورية، فيما فاضت مياه أنهار الجداول. ولم يسفر الوضع عن أي إصابات في مايوركا، كما تحسن الوضع في جزر البليار الأخرى التي تضررت جراء العواصف. 

المصدر: د ب أ
مايوركا الإسبانية
فيضانات
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