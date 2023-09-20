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ألمانيا تؤكد استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لليبيا والمغرب

ألمانيا تؤكد استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لليبيا والمغرب
20 سبتمبر 2023 20:22

أكدت الحكومة الألمانية استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لليبيا بعد كارثة الفيضانات التي وقعت لها وللمغرب بعد كارثة الزلزال المدمر.

وأكدت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية، كاتيا كويل، اليوم الأربعاء أن ألمانيا على استعداد للوقوف إلى جانب الدولتين بإمدادهما بمساعدات إنسانية ومساعدتهما في إعادة الإعمار.

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وخلال جلسة مناقشة للأحداث الراهنة في البرلمان، أشارت ممثلة وزارة التنمية في البرلمان، بيربل كوفلر، إلى أن وزارتها وحدها وفرت في غضون فترة زمنية قصيرة 4 مليون يورو لليبيا، لكنها اعترفت بأن هذا المبلغ لن يكفي على المدى الطويل.

وتجدر الإشارة إلى تعرض المغرب في الثامن من الشهر الجاري لزلزال شديد بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر أودى بحياة أكثر من 2900 شخص وأوقع أكثر من 5000 جريح، وأمّا في ليبيا فتعرضت في العاشر من هذا الشهر فيضانات عارمة أحدثت دماراً كبيراً بمدينة درنة، حيث تجاوز عدد الضحايا 11 ألف شخص وتم الإبلاغ عن عشرة آلاف شخص آخرين في عداد المفقودين.

 

المصدر: د ب أ
ليبيا
المغرب
ألمانيا
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