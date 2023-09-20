تونس.. إحباط 23 عملية هجرة غير نظامية في ليلة واحدة

تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 23 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 463 مهاجراً من جنسيات مختلفة، خلال الليلة الماضية.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان نشرته على حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وفي إطار حملة أمنية كبرى نفذها الحرس الوطني بولاية صفاقس جنوب، والحرس البحري بالوسط تمّ إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 463 مهاجراً».

وأضاف: «من بين هؤلاء 349 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية، و114 تونسياً».

وتابع البيان، أن «وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية «شرق»، بمشاركة إدارة الاستعلامات والأبحاث تمكنت من إلقاء القبض على 3 من منظمي عمليات الهجرة، وحجزت 13 مركباً حديدياً و38 طوق مطاطي تستعمل في عمليات الإبحار خلسة».

وفي السياق، وصل مئات المهاجرين مجدداً على متن قوارب إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية عبر البحر المتوسط.

ووصل نحو 900 شخص، أمس الأول إلى الجزيرة الصغيرة التي تقع بين جزيرة صقلية وشمال أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أمس.

كما قالت الوكالة إن 171 مهاجراً آخرين وصلوا إلى ميناء لامبيدوسا على متن 5 قوارب أمس.