الحياة تعود تدريجياً للمناطق المتضررة من الزلزال في المغرب

الرباط (الاتحاد)

واصلت السلطات المغربية والهيئات غير الحكومية، أمس، عمليات نصب الخيام وتجهيز أماكن المخيمات بالتجهيزات الضرورية، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال ووسط المملكة في 8 سبتمبر الجاري.

وتواصلت عمليات الإنقاذ ببعض المناطق المتضررة، فضلاً عن استمرار توزيع الخيام والمساعدات على المتضررين، فيما جرى تجهيز بعض المخيمات بالمرافق الصحية، والماء الصالح للشرب والكهرباء، في حين جهزت جمعيات غير حكومية خيماً للأطباء أو للصلاة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن الحياة تعود بشكل تدريجي إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة، مثل مدن أمزميز وتحناوت ووارزات وبلدة أداسيل والقرى المجاورة لها شمالي البلاد.

كما تتواصل عملية حصر المنازل التي انهارت كلياً أو بشكل جزئي بسبب الزلزال، تمهيداً لمساعدة أصحابها، عبر منحهم تمويلات

من جانبها، أفادت وزارة الصحة المغربية أنها «عالجت أزيد من 16 ألف حالة منذ اليوم الأول من الزلزال، عبر نحو 10 آلاف وحدة صحية متنقلة».

كما التحق عدد من التلاميذ لليوم الثالث، بخيام أعدت للدراسة في المناطق المتضررة، في الوقت الذي تم نقل نحو 6000 تلميذ إلى مؤسسات تعليمية بمدينة مراكش شمال.

والخميس الماضي، أعلن الديوان الملكي أن «50 ألف مسكن انهار كلياً أو جزئياً إثر الزلزال»، لافتاً إلى «استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 14 ألف دولار لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و8 آلاف دولار لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً»، كما «ستمنح مساعدة عاجلة بقيمة 3 آلاف دولار للأسر المتضررة».