140 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأفغانستان

بروكسل (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه سيقدّم مساعدة بقيمة 140 مليون يورو لأفغانستان تخصّص لتحسين الظروف الحياتية لاسيما للنساء والفتيات.

وكان الاتحاد جمّد هذه المساعدة منذ ديسمبر الماضي بعد قرار سلطات حركة طالبان الحاكمة في البلاد، منع الأفغانيات من العمل لصالح المنظمات غير الحكومية.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تحققت خلال الأشهر الـ6 الماضية من أنّ المساعدات الإنسانية الدولية تجد طريقها فعلاً إلى الفتيات والنساء. وشددت على أن مساعدات الاتحاد الأوروبي سيتمّ تقديمها عن طريق المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات غير حكومية. ويفترض أن تتيح هذه المساعدات للفتية والفتيات في أفغانستان تعليماً أفضل. وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل اعتمد في فبراير 2023 مبدأ حصر المساعدات بالقطاعات والمناطق التي يمكن فيها للنساء العمل في توزيعها والاستفادة منها.

ويأمل الاتحاد في أن تسهّل هذه المساعدات أيضاً عودة الأفغان، الذين لجؤوا إلى دول الجوار، إلى بلدهم.

ومبلغ الـ140 مليون يورو هو جزء من برنامج مساعدات للشعب الأفغاني بقيمة مليار يورو أقره الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2021.