السوداني: العراق بصدد مراجعة شكل العلاقة مع التحالف الدولي

هدى جاسم (بغداد)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، بأن الحكومة بصدد مراجعة شكل العلاقة مع التحالف الدولي في ضوء جهوزية القوات الأمنية العراقية، وهو ما تمخض عن تشكيل لجنة ثنائية وعقد حوارات متعددة وزيارة وفد من وزارة الدفاع إلى واشنطن لمتابعة هذا الأمر وبحث تطوير وتدريب القوات العراقية.

وأكد السوداني، خلال لقائه في نيويورك أمس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج، «أهمية التعاون في مجال تبادل المعلومات، وتتبع مصادر تمويل الإرهاب الذي تنتشر شبكاته في جميع دول العالم، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بتجارة المخدرات وتهريبها»، حسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا رئيس الحكومة العراقية الأمين العام للناتو إلى زيارة العراق لما قدمه «الناتو» خلال الحرب على «داعش» سواءٌ من خلال المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية، أو في جانب تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية، وهو ما انعكس على الاستقرار الذي يعيشه العراق اليوم.

من جانبه، أعرب ستولتنبرج عن الشكر لخطوات الحكومة العراقية نحو الإصلاح، والدور الذي اضطلع به العراق حكومة وشعباً، مجدداً موقف حلف «الناتو» من احترام سيادة العراق، وتوسعة التعاون في تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية لتشمل تشكيلات وزارة الداخلية.