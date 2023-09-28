الخميس 28 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إغلاق 56 ألف مدرسة بباكستان جراء تفشي فيروس في العين

إغلاق 56 ألف مدرسة بباكستان جراء تفشي فيروس في العين
28 سبتمبر 2023 13:46

قال مسؤولون، إن عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب في باكستان قد أغلقت اليوم الخميس، بعدما أصابت عدوى فيروسية في العين نحو مئة ألف شخص.

وقال وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر، إن السلطات أمرت نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بأن تظل مغلقة حتى يوم الاثنين.

وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضاً باسم العين الوردية، بسرعة في الإقليم.

أخبار ذات صلة
العين تستضيف بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة «السلة الثلاثية»
«التنمية الأسرية» تنظم ملتقيات في «جبل حفيت المجتمعي»

 وقال ناصر إن نحو مئة ألف شخص أصيبوا حتى اليوم الخميس، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.

وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب، محسن نقوي، إن الحكومة المحلية سوف تصدر إرشادات قبل يوم الاثنين، بشأن كيفية وقاية الطلاب من العدوى. 

المصدر: وكالات
باكستان
فيروس
العين
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار
علوم الدار
الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار
اليوم 21:28
نوير يعود إلى التدريبات الجماعية لـ «البايرن»
الرياضة
نوير يعود إلى التدريبات الجماعية لـ «البايرن»
اليوم 21:20
الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©