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بايدن يلقي خطاباً وسط احتدام المنافسة الانتخابية مع ترامب

بايدن يلقي خطاباً وسط احتدام المنافسة الانتخابية مع ترامب
28 سبتمبر 2023 19:01

يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس خطابًا مهما في ولاية أريزونا بشأن حماية المؤسسات الديموقراطية، في هجوم جديد على الرئيس السابق دونالد ترامب مع تكثيف المتنافسين معركتهم الانتخابية لعام 2024.
وأشار البيت الأبيض إلى أن خطاب بايدن "سيكرّم أيضًا إرث" السناتور الجمهوري الأميركي الراحل جون ماكين الذي شارك الرئيس الديموقراطي نفوره من ترامب.
ومع إظهار استطلاعات الرأي نتائج متقاربة لهما، كثّف بايدن (80 عامًا) هجماته على المرشح الجمهوري الأوفر حظًا دونالد ترامب لمحاولته "تدمير" الديموقراطية.
ويواجه قطب الأعمال الشعبوي ترامب اتهامات جنائية بمحاولة عكس نتيجة انتخابات 2020، والتي حاول أنصاره قلبها بمهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن خطاب بايدن في مدينة تيمبي بولاية أريزونا "سيركّز على أهمية المؤسسات الأميركية في الحفاظ على ديموقراطيتنا والحاجة إلى ولاء مستمرّ للدستور الأميركي".
وأضاف "سيكرّم الرئيس صديقه وبطل الحرب السناتور الراحل جون ماكين الذي يشكل عدم قبوله لإساءة استخدام السلطة والإيمان بأميركا مثالًا قويًا يمكن اتباعه".
ويُعدّ استحضار ذكرى ماكين، وهو بطل حرب فيتنام وشخصية سياسية أميركية تحظى بالاحترام، محاولة واضحة من جانب بايدن للمقارنة مع ترامب اليميني المتشدد.

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