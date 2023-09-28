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رئيس الوزراء العراقي يوجه بأقصى العقوبات للمقصرين في حريق نينوى

رئيس الوزراء العراقي يوجه بأقصى العقوبات للمقصرين في حريق نينوى
28 سبتمبر 2023 20:10

 وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في حريق قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء تابع ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة".

وأطلع  السوداني "على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم"، موجهاً "بتوفير جميع مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي".

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وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً، وأكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة".

وشدد  السوداني "على تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات"، موجها بـ "إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم".

ووصل السوداني ، في وقت سابق اليوم ، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا) . وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ما  أدى إلى سقوط 93 قتيلا وأكثر من مئة مصاب ، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.

المصدر: د ب أ
العراق
حريق
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