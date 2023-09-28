إيطاليا تنقل مقر سفارتها في السودان إلى أديس أبابا مؤقتاً

روما (وكالات)

قررت الحكومة الإيطالية نقل مقر سفارتها لدى السودان بشكل مؤقت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد إغلاقها منذ 5 أشهر بسبب الأزمة في السودان.

وذكر قصر «كيجي»، مقر رئاسة الوزراء، على موقعه الإلكتروني أمس، أن «مجلس الوزراء قرر في اجتماعه أمس الأول، بناء على اقتراح وزير الخارجية أنطونيو تاياني نقل السفارة الإيطالية من الخرطوم إلى أديس أبابا مؤقتاً».

وكان نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية تاياني أعلن في 24 أبريل الماضي عن إغلاق السفارة الإيطالية لننقلها مؤقتاً إما إلى إثيوبيا أو إلى مصر.