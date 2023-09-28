ليبيا.. تسخير الإمكانات كافة لخدمة متضرري الفيضانات

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، توقيع اتفاقية مع «الهيئة الطبية الدولية» لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرقي ليبيا قبل أكثر من أسبوعين.

وقالت الحكومة في بيان، إن «الاتفاقية وقعها نائب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا مع مدير فرع الهيئة الطبية الدولية في ليبيا».

وجاءت الاتفاقية، وفق البيان، «استجابة للكارثة الطبيعية والتي ترتبت عليها العديد من الآثار النفسية السلبية على الناجين وأهلهم بالإضافة للفرق العاملة بجهود الإغاثة».

وتم الاتفاق بين الجهات المشاركة على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكوادر البشرية في سبيل خدمة المتضررين والمحتاجين.

وتقوم الهيئة الدولية الطبية بدورها، بحسب البيان، بمتابعة الحالات عن طريق المختصين التابعين للهيئة وإحالة الحالات التي تتطلب العلاج الإكلينيكي السريري للمشافي والمصحات المتخصصة.