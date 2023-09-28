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مجلس الأمن يدعو «الحوثي» لوقف الكراهية والعنف

طفلان نازحان جراء الانتهاكات الحوثية (أرشيفية)
29 سبتمبر 2023 01:10

نيويورك، عدن (الاتحاد)

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دعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي إلى عدم استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن لنشر خطاب الكراهية وتشجيع العنف وتجنيد الأطفال.
وحثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، جماعة الحوثي، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما حثت «الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مثل الحوثيين، التوقف عن مواصلة استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن، لنشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، وتجنيد الأطفال».
وجاء البيان بناءً على توصيات فريق الخبراء على إثر تحقيقاته التي أجراها خلال الفترة الماضية حول انتهاكات جماعة الحوثي، وخاصة استخدامها للمدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية لتكريس أفكار عنصرية وزرع الكراهية وتفخيخ عقول الشباب والأطفال والتحريض ضد اليمنيين المعارضين لتوجهات وممارسات الحوثيين.
في غضون ذلك، دعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، باتخاذ مواقف جادة واستخدام لغة حاسمة مع جماعة الحوثي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين.
وقالت الوزارة في بيان، «إنها تابعت بقلق بالغ الحملات التي تقوم بها جماعة الحوثي وأعمال القمع والتنكيل ضد الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا في صنعاء وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين للاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر».
ولفت البيان إلى أن «صنعاء شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية حملة تنكيل وضرب بأعقاب البنادق واختطافات واسعة طالت ما يزيد على 1000 مدني اكتظت بهم أماكن الاحتجاز التي تستخدمها الجماعة الحوثية لأعمالها القمعية».
وأشار البيان إلى «قرارات الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق 30 من القيادات العسكرية ضمن مسرحيات هزلية تسميها بالمحاكمات، وذلك في الوقت الذي لاتزال كثير من الجهات الدولية تتحدث عن السلام وإمكانيات حدوثه».
أمنياً، أخمدت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين في «وادي الحناية» غرب تعز، وقرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة.
وأفاد الإعلام العسكري أن الوحدات المرابطة من القوات اليمنية المشتركة في محوري «البرح والحديدة»، رصدت مصادر النيران المدفعية والرشاشة وتعاملت معها بحزم، مؤكدةً إخماد مصادر النيران بإصابات مباشرة في الأهداف المرصودة.
وفي السياق، قُتل شخص وأُصيب 6 آخرون، بينهم امرأة، بانفجار قنبلة يدوية، أمس، في مدينة تعز.

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