إحباط هجوم إرهابي بسيارتين مفخختين بالصومال

مقديشو (الاتحاد)

أحبطت قوات الأمن الصومالية، أمس، هجوماً إرهابياً بسيارتين مفخختين بالقرب من مدينة «دوسمريب»، عاصمة ولاية «غلمدغ»، في وسط الصومال. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، بأن الانفجارين وقعا بالقرب من مطار المدينة وعند نقطة تفتيش أمنية، بعد أن أطلق الجنود النار على سائقي المركبتين المفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما. من جهة أخرى، أكَّد مسؤولون أمنيون في المدينة أنهم تلقوا معلومات مسبقة عن السيارات المفخخة، ما مكنهم من منع الهجمات الإرهابية المخطط لها.

ويأتي الهجوم الإرهابي بالتزامن مع الحملة العسكرية التي يقوم بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والتي تهدف إلى القضاء على حركة «الشباب» الإرهابية الموالية لتنظيم «القاعدة».

في غضون ذلك، خصص برنامج «المكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، 5 ملايين دولار لمن يدل على مكان وجود «أبوكار أدان»، القيادي في حركة «الشباب» الإرهابية. وعرف «أبوكار أدان» كشخصية قيادية ضمن حركة «الشباب» منذ عام 2010، ووصفه تقرير لوكالة «رويترز» آنذاك بأنه «مسؤول حركة الشباب في كيسمايو»، المدينة الصومالية الساحلية.

ويصفه موقع «برنامج المكافآت من أجل العدالة»، بكونه نائب زعيم حركة «الشباب»، أمضى سنوات عدة كقائد عسكري للحركة، كما قاد في السابق الجناح المسلح لحركة «الشباب» المعروف باسم «الجبهة».

وفي يناير 2018، صنفت وزارة الخارجية الأميركية «أبوكار أدان» باعتباره إرهابياً عالمياً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الأجانب الذين ثبت أنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو يشكلون خطراً كبيراً على أمن الأميركيين.