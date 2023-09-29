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زلزال بقوة 5.7 درجات بالقرب من جزر الكوريل الروسية

زلزال بقوة 5.7 درجات بالقرب من جزر الكوريل الروسية
29 سبتمبر 2023 10:42

 أفاد الفرع المحلي لهيئة فيزياء الأرض الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة، برصد زلزال بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 40:4 فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 40:20 مساء الخميس بتوقيت موسكو)، بحسب قناة "آر تي عربية "الروسية. وكان مركز الزلزال على عمق 66 كلم، في المحيط الهادئ على بعد 123 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب.

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وقالت الإدارة المحلية لوزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين، التي تتبع لها الجزر، إن سكان مدينة كوريلسك وعدد من القرى في جزيرة إيتوروب شعروا بالهزة الأرضية. وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من المناطق الواقعة على حزام المحيط الهادئ، من بينها جزر الكوريل، نظرًا لوجودها في مناطق تلتقي عندها العديد من الصفائح التكتونية، التي تسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا.

المصدر: د ب أ
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