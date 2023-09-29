الجمعة 29 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مطلق النار في روتردام كان يعاني اضطراباً نفسياً

مطلق النار في روتردام كان يعاني اضطراباً نفسياً
29 سبتمبر 2023 13:57

نبهت السلطات الهولندية المستشفى الجامعي الذي كان يدرس فيه مطلق النار في روتردام الخميس من أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وكتبت النيابة العامة إلى مستشفى إيراسموس الجامعي بأن طالب الطب المشتبه في أنه أطلق النار على جارته وابنتها البالغة من العمر 14 عاماً وعلى أستاذ في المستشفى، لتبلغها أن الرجل، ويدعى فؤاد ل، كان يتصرف على نحو "مثير للقلق" ينم عن "اضطراب نفسي". وأكدت قناة التلفزيون العامة الهولندية صحة ما جاء في رسالة النيابة العامة.
وتحدثت النيابة العامة خصوصا عن حادثة استلقى خلالها هذا الرجل البالغ من العمر 32 عاما  فوق كومة من الأوراق في حديقته وهو يضحك بجنون. كذلك عثرت السلطات لدى فحص محتويات هاتفه على صور لأشخاص مصابين بطعنات فضلا عن مواد دعائية يمينية متطرفة، بحسب المصدر نفسه.
وكتبت النيابة في رسالتها الإلكترونية "ينبغي أن يؤثر هذا على قراركم بشأن ما إذا كان مؤهلاً للحصول على شهادة الطب".
ألقي القبض على المشتبه به بعدما أطلق النار الخميس على منزل في مدينة روتردام الساحلية الهولندية، في جنوب غرب هولندا، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا وإصابة ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا والتي توفيت بعد ذلك.
وقالت الشرطة إن الرجل انتقل إلى المستشفى الجامعي وأطلق النار على مدرّس في الأربعينات من عمره. وقام الرجل في الحالتين بإشعال النار.
أخمدت النيران بسرعة ولكنها تسببت في حالة من الذعر فيما كان الطاقم الطبي يحاول إجلاء المرضى وبعضهم على كراسٍ متحركة والآخرون على نقالات.
وقالت الشرطة إن الرجل تصرف على ما يبدو بمفرده لأسباب ما زالت مجهولة.

أخبار ذات صلة
قتلى جراء إطلاق النار بروتردام
المصدر: آ ف ب
روتردام
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ضابط من شرطة نيويورك يراقب حركة المرور في شوارع غمرتها المياه
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة تعطّل حركة المترو في نيويورك
اليوم 20:17
«كوديز ويش» و«ريبلز رومانس» يخوضان «التحدي الأميركي»
الرياضة
«كوديز ويش» و«ريبلز رومانس» يخوضان «التحدي الأميركي»
اليوم 20:00
بني ياس والإمارات يتعادلان سلبياً
الرياضة
بني ياس والإمارات يتعادلان سلبياً
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©