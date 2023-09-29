قتلى وجرحى جراء تفجير قرب مسجد جنوب غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 40 شخصا، على الأقل، جنوب غربي البلاد اليوم الجمعة، بعدما استهدف تفجير انتحاري موكبا للاحتفال بالمولد النبوي. وقال ضابط الشرطة عزام خان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التفجير استهدف أشخاصا تجمعوا خارج المسجد في بلدة ماستونج بإقليم بالوشستان. وأضاف خان أن ضابطا كبيرا بالشرطة بين القتلى .

ووقع الانفجار خلال احتفال بذكرى المولد النبوي.وقال الطبيب سعيد أحمد إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات المحلية، وأعرب عن مخاوفه من إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى حيث إن حالة بعض المصابين خطيرة. وأُعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات وطوقت قوات الأمن المنطقة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.