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عطل فني يتسبب في تأخير الرحلات الجوية في اليابان

عطل فني يتسبب في تأخير الرحلات الجوية في اليابان
29 سبتمبر 2023 15:14

قالت وزارة النقل اليابانية، إن عطلا في نظام شبكة مراقبة الحركة الجوية، اليوم الجمعة، تسبب في تأخير الرحلات الجوية المتجهة إلى شرق اليابان. وحدث العطل في حوالي الساعة (40:11) صباحا بالتوقيت المحلي، في مركز مراقبة الحركة الجوية التابع للوزارة في محافظة سايتاما بمنطقة طوكيو، مما تسبب في فرض قيود على المغادرة في المطارات، قبل أن يتم استعادة النظام للعملفي حوالي الساعة (20:12) ظهرا بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

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 وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، "خلال فترة العطل،اقتصرت المعلومات المعروضة على شاشة أنظمة التحكم، على موقع الطائرة فحسب.

المصدر: د ب أ
اليابان
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