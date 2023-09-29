مقتل وإصابة العشرات جراء انفجارين في باكستان

قالت الشرطة ومسؤولون في قطاع الصحة الباكستاني إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم انتحاري وانفجار آخر وقعا في مسجدين، اليوم الجمعة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين. وذكرت وسائل الإعلام أن أحدهما أدى إلى حصار العشرات تحت الأنقاض.

وقال مسؤول محلي في قطاع الصحة يدعى عبد الرشيد إن الانفجار الأول وقع في إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد وأدى لمقتل 52 شخصا.

وذكر منير أحمد، وهو مسؤول كبير في الشرطة، أن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة على مقربة من مسجد مدينة حيث احتشد الناس من أجل موكب".

ووقع الانفجار الثاني في إقليم خيبر بختون خوا المجاور في شمال غرب باكستان وأودى بحياة خمسة أشخاص. وذكرت قناة "جيو نيوز" أن سقف المسجد انهار جراء الانفجار، وأن ما بين 30 و40 شخصا محاصرون تحت الأنقاض.

ويقع الإقليمان على الحدود مع أفغانستان وتعرضا لهجمات في السنوات الماضية شنها متشددون.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص وهم يساعدون في نقل الجرحى إلى سيارات الإسعاف. وقال عبد الرشيد إن 58 شخصا على الأقل أصيبوا، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع لأن كثيرا من الجرحى في حالة خطيرة.

شهدت باكستان ارتفاعا في الهجمات التي يشنها متشددون منذ العام الماضي. وفي يوليو الماضي، قُتل أكثر من 40 في تفجير انتحاري في إقليم خيبر بختون خوا أثناء تجمع سياسي.