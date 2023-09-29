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السلطات تعلن تعويضات للمتضررين من سيول ليبيا

منازل مدمرة في درنة جراء السيول والفيضانات
29 سبتمبر 2023 17:23

أعلنت السلطات، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات وسيول 10 سبتمبر الجاري المدمرة الناجمة عن العاصفة "دانيال".
وقالت السلطات، في بيان، إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بهذا الملف. وفي المقابل، "تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.
وستمنح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما خصص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر المقبل للتحضير لإعادة الإعمار.
وأدت الفيضانات، الناجمة عن العاصفة "دانيال" والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لأحدث حصيلة مؤقتة.

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المصدر: رويترز
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