وفاة عميدة مجلس الشيوخ الأميركي عن  90 عاماً

توفيت عميدة مجلس الشيوخ الأميركي ديان فينشتاين، التي تعدّ شخصية تاريخية في الحزب الديمقراطي، عن عمر يناهز 90 عاماً، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية اليوم الجمعة.

كانت فينشتاين أول امرأة تشغل منصب عمدة سان فرانسيسكو قبل أن تشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا لأكثر من 30 عاماً، وعرفت بأنها سياسية عنيدة شخصية مؤثّرة في مجلس الشيوخ.

وأعلنت فينشتاين اعتزالها السياسة في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها لن تترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2024.

وأشاد الرئيس جو بايدن بصفات ديان فينشتاين "الصديقة المقرّبة"، لافتاً بشكل خاص إلى دورها كرائدة للمرأة في السياسة.

شغلت فينشتاين منصب عمدة مدينة سان فرانسيسكو لمدة عشر سنوات، بعد اغتيال سلفها جورج موسكون.

وبرزت كعضو مؤثّر في لجنة الاستخبارات.