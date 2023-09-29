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قتلى بهجوم انتحاري في مقديشو

قوات أمن الصومال تتصدى لهجوم انتحاري في مقديشو (أرشيفية)
29 سبتمبر 2023 19:55

قال شاهد ومصادر طبية إن انتحاريا فجر مواد ناسفة داخل مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
وذكر الشاهد أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم قرب نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مضيفا أن المقهى يرتاده جنود.
وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار، لرويترز "أحصيت وساعدت في نقل سبعة قتلى وستة جرحى معظمهم جنود".
وأكدت مصادر طبية من الموقع، طالبة عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى وقالت إن عدد الجرحى ثمانية.
ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم. 
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في السابق مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في مقديشو ومناطق أخرى من الصومال.

 

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المصدر: رويترز
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تفجير انتحاري
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