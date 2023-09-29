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بعثة إنسانية أممية تزور قرة باغ للمرة الأولى منذ 30 عاماً

بعثة إنسانية أممية تزور قرة باغ للمرة الأولى منذ 30 عاماً
30 سبتمبر 2023 01:01

نيويورك (الاتحاد)

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ترسل الأمم المتحدة بعثة إلى ناغورني قرة باغ بهدف تقييم الحاجات الإنسانية، حسبما أعلن المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، موضحاً أن المنظمة لم تتمكن من دخول هذه المنطقة «منذ نحو ثلاثين عاماً». وقال المتحدث إن «حكومة أذربيجان والأمم المتحدة اتفقتا على إرسال بعثة إلى المنطقة.. والبعثة ستصل نهاية الأسبوع». وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «لم نتمكن من دخول هذه المنطقة منذ نحو ثلاثين عاماً» بسبب «الوضع الجيوسياسي المعقد، لذا من الأهمية بمكان أن نتمكن من الدخول».
وأوضح دوجاريك، أن البعثة المؤلفة من عشرة أشخاص، والتي يقودها مسؤولون في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، «ستسعى إلى تحديد الحاجات الإنسانية، سواء بالنسبة إلى من بقوا فيها أو من ينزحون» منها.

الأمم المتحدة
ناجورنو كاراباخ
أذربيجان
أوتشا
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