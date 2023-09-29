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السودان يعلن تفشي الكوليرا في القضارف

السودان يعلن تفشي الكوليرا في القضارف
30 سبتمبر 2023 01:01

جنيف (الاتحاد)

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن السودان أعلن تفشي وباء الكوليرا في ولاية القضارف بشرقى البلاد، حيت جرى تأكيد أربع إصابات بالمرض، والإبلاغ عن وفاة 16 شخصاً مع بداية الأسبوع الفائت. وتوجد 264 حالة أخرى في القضارف، فيما تجرى تحقيقات لمعرفة ما إذا كان المرض قد انتشر إلى الخرطوم، التي تشهد حالات متزايدة من الإسهال. 
وقبل أسابيع، وزعت منظمة الصحة مواد لتشخيص مرض الكوليرا وعلاجه. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنها تساند وزارة الصحة السودانية في جهودها لتزويد المزيد من المواطنين بمياه شرب نظيفة ومراحيض صحية. 
ونظراً للقتال المستمر في السودان منذ أبريل، يتعرض كثير من السودانيين للنزوح من منازلهم. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الطواقم الصحية تعمل بأقصى إمكانياتها، بينما تتعرض العيادات للهجوم بشكل متكرر. ولم يعد بإمكان حوالي 70% من المستشفيات في مناطق الصراع تقديم العلاج للمواطنين. والكوليرا عبارة عن مرض يسبب الإسهال ما يعرض الحياة للخطر، وهو غالباً ما ينتقل عبر مياه الشرب الملوثة بالفضلات. وبدون تقديم رعاية طبية، يمكن أن يتوفى المرء في غضون ساعات قليلة، على الرغم من أن فرص النجاة مرتفعة للغاية بتناول مزيد من المياه. والكوليرا مرض تتزايد حالات الإصابة به في جميع أنحاء العالم، إذ أبلغت حكومات عدة، منظمة الصحة العالمية في العام الماضي عن وجود حوالي 470 ألف حالة إصابة، ما يشكل أكثر من ضعف حالات العام السابق عليه.

الكوليرا
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أزمة السودان
القضارف
وباء الكوليرا
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