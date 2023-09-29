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العراق.. مساعٍ متواصلة لإغلاق مخيمات النزوح

أطفال يراقبون العمال أثناء إعادة تأهيل أحد الطرق في ضواحي بغداد (أ ف ب)
30 سبتمبر 2023 01:02

هدى جاسم (بغداد)

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تواصل الحكومة العراقية سعيها لإغلاق مخيمات النزوح وإعادة النازحين إلى مدنهم ومنازلهم، بشكل طوعي، مع توفير الحياة والأمن المطلوبين، بعد أكثر من 9 سنوات من فرارهم من مناطقهم إثر احتلالها على يد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وكان عشرات الآلاف من سكان مدن شمال شرقي العراق فروا إلى إقليم كردستان العراق ومدن عراقية أخرى عقب اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابي لتلك المدن عام 2014، وكذلك أثناء العمليات العسكرية لطرد «داعش».
وتعد محافظة ديالى واحدة من المدن التي عانت من النزوح لكنها اليوم على أبواب إغلاق هذا الملف بشكل شبه نهائي كما يؤكد عضو مجلس النواب سالم العنبكي، الذي أشار إلى إغلاق ملف النزوح بالمحافظة. 
وقال العنبكي، إن «ملف عودة النازحين في ديالى يشكل ضرورة كبيرة لإنهاء معاناة الأسر»، لافتاً إلى عدم وجود (فيتو) على عودتهم إلى أي منطقة».
وأشار إلى أن «هناك ثلاث نقاط مهمة يجب الوقوف عندها، وهي أن الكثير من الأسر قررت البقاء في مناطق النزوح لأسباب تتعلق بمصادر رزقها، والارتباطات الاجتماعية، واستقرارها، وهناك أسر عادت إلى ديالى وعائلات استقرت في مناطق أخرى، أي أنها لم تعد نازحة، وهو ما يستدعي حسم ملفها لأن بقاءها ضمن دائرة النزوح يحتاج إلى إعادة نظر».
وبين العنبكي، أن «ملف النزوح في ديالى شبه مغلق والجميع متفق على عودة من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء»، لافتاً إلى «ضرورة إغلاق ملف من قرروا البقاء والعيش خارج المناطق التي نزحوا منها بإرادتهم».

العراق
الحكومة العراقية
مخيمات النازحين
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