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النيجر.. مقتل 12 جندياً بهجوم مسلح

دورية من الشرطة النيجرية
30 سبتمبر 2023 01:01

نيامي (وكالات) 

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أعلنت وزارة الدفاع بالنيجر في بيان أن ما لا يقل عن 12 جندياً نيجيرياً قتلوا بعد هجوم شنه مئات المسلحين على دراجات نارية في جنوب غرب البلاد أمس.
وقال البيان إن 7 جنود لقوا حتفهم، بينما قتل 5 آخرون في حادث أثناء القيادة لتعزيز الوحدة التي تعرضت للهجوم. ووقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومتراً من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة حدودية كانت مركزاً للإرهابيين في منطقة الساحل في السنوات القليلة الماضية.
وأمس الأول، قالت ثلاثة مصادر، من بينها ضابط برتبة كبيرة في الجيش: إن عشرة جنود على الأقل قتلوا، ولم تذكر المصادر ولا وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم. وقال بيان وزارة الدفاع إن نحو 100 متمرد قتلوا ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم.  وقال مصدران أمنيان إن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها. وقتل 17 جندياً على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر في منتصف أغسطس.

النيجر
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