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الأمم المتحدة تدعو لإعادة الأفغانيات إلى التعليم

أرشيفية
30 سبتمبر 2023 01:02

نيويورك (وكالات) 

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حث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس أمس، السلطات الأفغانية على إعادة النظر في قرارها بمنع النساء والفتيات من تلقي التعليم المناسب. 
وقال فرانسيس، إن النساء والفتيات الأفغانيات، مثلهن مثل الرجال، لهن حقوق راسخة، وهي حقوق الإنسان التي يجب دعمها واحترامها. 
وأكد مجدداً أنه يحث السلطات الأفغانية على إعادة النظر في هذه السياسة والسماح بذهاب الفتيات إلى المدرسة والحصول على التعليم، حتى يمكنهن لعب دور في تنمية مجتمعاتهن، مشيراً إلى أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للفتيات بالتعليم. 
ومنعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وقيدت حرية النساء والفتيات في الحركة، واستبعدت النساء من معظم المهن، وحظرت النساء من استخدام الحدائق، وصالات الألعاب الرياضية.
وفي وقت سابق حذرت بعثة الأمم المتحدة في بيان من أن منع نصف السكان من المساهمة بشكل هادف في المجتمع والاقتصاد سيكون له تأثير مدمر على البلد بأكمله.

الأمم المتحدة
النساء الأفغانيات
الأفغانيات
أفغانستان
التعليم
دينيس فرانسيس
طالبان
حركة طالبان
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