دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتوحيد موقفها حول الهجرة

فاليتا (وكالات)

التقى قادة 9 دول متوسطية في الاتحاد الأوروبي، أمس، في مالطا لتوحيد مواقفهم على صعيد الهجرة خصوصا، مستندين إلى توافق غير متوقع بين إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني وعلى خلفية مفاوضات صعبة في بروكسل.وأعلنت جورجيا ميلوني، أمس، أن على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها وخصوصا العلم الألماني.ورفضت ميلوني التعديل الذي قدمته ألمانيا بشأن وضع المنظمات غير الحكومية، موضحة على هامش قمة مالطا أن هذا التعديل «خطوة إلى الوراء».

واقترحت تعديلا آخر تكون بموجبه الدولة المسؤولة عن استقبال المهاجرين الذين ينقلون على متن سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية هي الدولة نفسها التي ترفع هذه السفينة علمها».وأجرى الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية لقاء على هامش القمة انضمت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ما أفاد الوفد الفرنسي.وأوضح المصدر، أن اللقاء تمحور حول تطبيق خطة من 10 نقاط عرضتها المفوضية الأوروبية للسماح للاتحاد الأوروبي بمواجهة تحدي الهجرة.

وسجل غرق ما لا يقل عن 990 شخصاً في وسط البحر الأبيض المتوسط، بين يونيو وأغسطس 2023، أي أكثر بثلاثة أضعاف ممّا كان عليه خلال الصيف السابق، وفقاً لإحصاء نشرته منظمة اليونيسف أمس، معربة عن أسفها لتحوّل هذا البحر إلى «مقبرة للأطفال ومستقبلهم».

وقالت المنظمة إنّ حوالي 11600 قاصر غير مصحوبين بأهاليهم حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين يناير ومنتصف سبتمبر على متن قوارب مؤقتة، أي أكثر بنسبة 60 % عمّا كان عليه الأمر في الفترة نفسها من العام 2022.