السبت 30 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتوحيد موقفها حول الهجرة

مهاجرون يصلون الى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية (أ ف ب)
30 سبتمبر 2023 01:02

فاليتا (وكالات)

أخبار ذات صلة
دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية توجه نداء بشأن الهجرة
الاتحاد الأوروبي "يقترب" من الاتفاق على إصلاح سياسة الهجرة

التقى قادة 9 دول متوسطية في الاتحاد الأوروبي، أمس، في مالطا لتوحيد مواقفهم على صعيد الهجرة خصوصا، مستندين إلى توافق غير متوقع بين إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني وعلى خلفية مفاوضات صعبة في بروكسل.وأعلنت جورجيا ميلوني، أمس، أن على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها وخصوصا العلم الألماني.ورفضت ميلوني التعديل الذي قدمته ألمانيا بشأن وضع المنظمات غير الحكومية، موضحة على هامش قمة مالطا أن هذا التعديل «خطوة إلى الوراء».
واقترحت تعديلا آخر تكون بموجبه الدولة المسؤولة عن استقبال المهاجرين الذين ينقلون على متن سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية هي الدولة نفسها التي ترفع هذه السفينة علمها».وأجرى الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية لقاء على هامش القمة انضمت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ما أفاد الوفد الفرنسي.وأوضح المصدر، أن اللقاء تمحور حول تطبيق خطة من 10 نقاط عرضتها المفوضية الأوروبية للسماح للاتحاد الأوروبي بمواجهة تحدي الهجرة. 
وسجل غرق ما لا يقل عن 990 شخصاً في وسط البحر الأبيض المتوسط، بين يونيو وأغسطس 2023، أي أكثر بثلاثة أضعاف ممّا كان عليه خلال الصيف السابق، وفقاً لإحصاء نشرته منظمة اليونيسف أمس، معربة عن أسفها لتحوّل هذا البحر إلى «مقبرة للأطفال ومستقبلهم».
وقالت المنظمة إنّ حوالي 11600 قاصر غير مصحوبين بأهاليهم حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين يناير ومنتصف سبتمبر على متن قوارب مؤقتة، أي أكثر بنسبة 60 % عمّا كان عليه الأمر في الفترة نفسها من العام 2022.

دول الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
مكافحة الهجرة
الهجرة غير النظامية
أزمة الهجرة
المهاجرون
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
المرأة اليمنية تعاني منذ انقلاب الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد بحملات التشويه الحوثية ضد اليمنيات
اليوم 01:02
مهاجرون يصلون الى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتوحيد موقفها حول الهجرة
اليوم 01:02
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لإعادة الأفغانيات إلى التعليم
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©