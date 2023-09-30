السبت 30 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية: حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تصل إلى أربعة أضعاف في 2023

كوريا الجنوبية: حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تصل إلى أربعة أضعاف في 2023
30 سبتمبر 2023 10:01

 قالت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تضاعف لنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي في عام 2023 مع تعرض البلاد لموجة حارة غير معتادة.

وقالت وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 32 شخصا يفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة خلال العام الجاري حتى يوم الجمعة، مقارنة بـ9 أشخاص في العام الماضي. يذكر أن هذا العدد هو الأكبر منذ عام 2018 عندما سجلت كوريا الجنوبية 48 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة.

أخبار ذات صلة
«قضاء أبوظبي» يطلع على تجربة كوريا في إدارة المنشآت الإصلاحية
وفد «قضاء أبوظبي» يزور المعهد القضائي في كوريا الجنوبية

وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت في جمع البيانات ذات الصلة في عام 2011 .

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
علوم الدار
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اليوم 11:29
«الفرسان» يكرر «السلسلة الرباعية» للمرة الثالثة
الرياضة
«الفرسان» يكرر «السلسلة الرباعية» للمرة الثالثة
اليوم 11:20
هاينر: صفقة كين ليست عادة «البايرن»!
الرياضة
هاينر: صفقة كين ليست عادة «البايرن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©