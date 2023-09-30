كوريا الجنوبية: حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تصل إلى أربعة أضعاف في 2023

قالت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تضاعف لنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي في عام 2023 مع تعرض البلاد لموجة حارة غير معتادة.

وقالت وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 32 شخصا يفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة خلال العام الجاري حتى يوم الجمعة، مقارنة بـ9 أشخاص في العام الماضي. يذكر أن هذا العدد هو الأكبر منذ عام 2018 عندما سجلت كوريا الجنوبية 48 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة.

وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت في جمع البيانات ذات الصلة في عام 2011 .