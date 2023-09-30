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زيلينسكي يعلن عن إنشاء تحالف لتوسيع صناعة الأسلحة الأوكرانية

زيلينسكي يعلن عن إنشاء تحالف لتوسيع صناعة الأسلحة الأوكرانية
30 سبتمبر 2023 15:25

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن إنشاء ما أطلق عليه "تحالف الصناعات الدفاعية" لتصنيع الأسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي الذي نظم منتدى من أجل صناعة الدفاع الدولية في كييف، إن تطوير صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا أولوية قصوى للبلاد. وأضاف أن الهدف هو جعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم. وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل لأراضيها انطلق في 24 فبراير 2022.واعتمدت كييف بشكل بشكل مكثف على الأسلحة التي يمدها بها داعموها الغربيون، ولكنها تأمل في زيادة كبيرة لمعدات الدفاع في البلاد. وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن البلاد تعتزم إنتاج الصواريخ والمسيرات وقذائف المدفعية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة.

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وأضاف زيلينسكي "أوكرانيا مستعدة لتوفير شروط خاصة للشركات المستعدة لتطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا"، بما في ذلك تمويل خاص، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي. وأوضح الرئيس الأوكراني في منشور عبر مواقع التوصل الاجتماعي أن التحالف الجديد سوف يستند إلى إعلان جرى توقيعه بالفعل من جانب 13 شركة أسلحة رائدة.

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
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