السبت 30 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان يعين 21 كاردينالاً جديداً

بابا الفاتيكان يعين 21 كاردينالاً جديداً
30 سبتمبر 2023 16:06

عين بابا الفاتيكان، فرنسيس 21 كاردينالا جديدا في حفل أقيم في ساحة "القديس بطرس" في الفاتيكان اليوم السبت، حيث قدم شخصيا القبعة القرمزية المطلوبة لمعظم المسؤولين الكنسيين الجدد. ولم يحضر أحد الكرادلة، وهو لويس باسكوال دري95/ عاما/ من الأرجنتين الحدث، بسبب تقدم عمره. والتعيينات في مجمع الكرادلة، للكنيسة الكاثوليكية، الذي ينتخب البابوات الجدد، تمكن بشكل فعال البابا، من التأثير على انتخاب خليفته و18 من 21 كاردينالا جديدا، تقل أعمارهم عن 80 عاما وبالتالي سيحق لهم التصويت، في اجتماع سري محتمل لانتخاب البابا الجديد. ولا تسمح قواعد الفاتيكان للكرادلة، الذين تزيد أعمارهم عن هذا السن بالتصويت في اجتماع سري. 

أخبار ذات صلة
ماكرون يعلّق على تصريحات البابا في ملف المهاجرين
البابا فرنسيس يحض أوروبا على استضافة المهاجرين
المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
دواين "كيف دي" ديفيس، زعيم العصابة السابق
الترفيه
الماضي يلاحق رجلا بعد 27 عاما من جريمة قتل
اليوم 17:15
آثار هجوم في بيلغورود
الأخبار العالمية
روسيا تسقط صواريخ استهدفت أراضيها
اليوم 16:55
جنود أميركيون في سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعتقل عنصرا من داعش خلال غارة
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©