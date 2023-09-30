بابا الفاتيكان يعين 21 كاردينالاً جديداً

عين بابا الفاتيكان، فرنسيس 21 كاردينالا جديدا في حفل أقيم في ساحة "القديس بطرس" في الفاتيكان اليوم السبت، حيث قدم شخصيا القبعة القرمزية المطلوبة لمعظم المسؤولين الكنسيين الجدد. ولم يحضر أحد الكرادلة، وهو لويس باسكوال دري95/ عاما/ من الأرجنتين الحدث، بسبب تقدم عمره. والتعيينات في مجمع الكرادلة، للكنيسة الكاثوليكية، الذي ينتخب البابوات الجدد، تمكن بشكل فعال البابا، من التأثير على انتخاب خليفته و18 من 21 كاردينالا جديدا، تقل أعمارهم عن 80 عاما وبالتالي سيحق لهم التصويت، في اجتماع سري محتمل لانتخاب البابا الجديد. ولا تسمح قواعد الفاتيكان للكرادلة، الذين تزيد أعمارهم عن هذا السن بالتصويت في اجتماع سري.