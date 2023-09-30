الجيش الأميركي يعتقل عنصرا من داعش خلال غارة

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، إن قواتها نفذت هجوما بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر الجاري وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي من تنظيم الإرهابي.

وأضاف بيان، صادر عن القيادة، أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وسبق أن شنت الولايات المتحدة غارات أدت إلى مقتل واعتقال قادة من التنظيم المتطرف.

كان آخرها إعلان القيادة، الاثنين الماضي، أنها اعتقلت قيادياً كبيراً في التنظيم المتشدد بعد تنفيذ غارة بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، السبت الماضي.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيان "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة".

وأوضحت القيادة "تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم داعش مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

وأكد البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.