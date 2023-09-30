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روسيا تسقط صواريخ استهدفت أراضيها

آثار هجوم في بيلغورود
30 سبتمبر 2023 16:55

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أوكرانيا أطلقت تسعة صواريخ فوق منطقة بيلغورود في غرب روسيا، وإن دفاعها الجوي أسقطها جميعها.
تتعرض بيلغورود، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، بانتظام لهجمات منذ بداية الأزمة الحالية في فبراير 2022.
ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوما "إرهابيا" أوكرانيا على أهداف بها إذ دمرت تسعة صواريخ بعد إطلاقها من منظومة الصواريخ "أوراجان" أو (الإعصار) متعددة الإطلاق.
وتكثف استهداف المدن والمناطق داخل روسيا، بما فيها العاصمة موسكو، بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ شنت أوكرانيا هجومها المضاد في يونيو الماضي.

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المصدر: آ ف ب
بيلغورود
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