رئيس روسيا السابق يقدّم تعهدا حول أراضي أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، اليوم السبت، أن روسيا ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية.

وكتب مدفيديف على تطبيق تلغرام "ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى ... تحرير الأراضي الروسية أصلاً".

وأكد مدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي "النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا".

وفي كلمة مصورة بثها الكرملين اليوم، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جانبه، بإحداث "تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

وقال بوتين "من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا".

أعلنت روسيا، في سبتمبر 2022، ضم أربع مناطق أوكرانية هي: زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.

وأعلن بوتين يوم 30 سبتمبر "يوم إعادة التوحيد".