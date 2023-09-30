السبت 30 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس روسيا السابق يقدّم تعهدا حول أراضي أوكرانيا

بوتين يلقي خطابا بمناسبة يوم التوحيد
30 سبتمبر 2023 18:27

أكد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، اليوم السبت، أن روسيا ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية.
وكتب مدفيديف على تطبيق تلغرام "ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى ... تحرير الأراضي الروسية أصلاً".
وأكد مدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي "النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا".
وفي كلمة مصورة بثها الكرملين اليوم، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جانبه، بإحداث "تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.
وقال بوتين "من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا".
أعلنت روسيا، في سبتمبر 2022، ضم أربع مناطق أوكرانية هي: زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.
وأعلن بوتين يوم 30 سبتمبر "يوم إعادة التوحيد".

أخبار ذات صلة
اندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفط في أوكرانيا
روسيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية
المصدر: وكالات
ديمتري ميدفيديف
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جرحى يتلقون العلاج عقب انفجار الجمعة في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى انفجار الجمعة في باكستان
اليوم 22:11
شمس حارقة
الأخبار العالمية
الحرارة الشديدة أودت بحياة آلاف الألمان هذا العام
اليوم 21:18
ولفرهامبتون يوقف قطار «السيتي» في «البريميرليج»
الرياضة
ولفرهامبتون يوقف قطار «السيتي» في «البريميرليج»
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©