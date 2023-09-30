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العراق يعلن حصيلة جديدة لقتلى حريق قاعة الأعراس

الشرطة العراقية ومتطوعون يتفقدون قاعة الأعراس بعد الحريق
30 سبتمبر 2023 18:42

أعلنت السلطات الصحية العراقية، اليوم السبت، مقتل 107 أشخاص جراء الحريق الذي شب في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى.

وقالت دائرة الصحة في نينوى، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن من ضمن الوفيات 41 حالة لم يتم التعرف عليها. 

وأفادت الدائرة بإرسال أربعة مصابين خارج البلاد للعلاج كاشفة عن اعتزامها إرسال تسعة مصابين جدد. 

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وأوضحت أنه تم إرسال النماذج كافة التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم إلى الطب العدلي في العاصمة بغداد لإكمال الإجراءات. 

  • كان حريق التَهَم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ليل الأربعاء الماضي ما أدى إلى سقوط عشرات الوفيات والمصابين، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي. 

المصدر: وكالات
العراق
قاعة أفراح
قاعة أعراس
حريق
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