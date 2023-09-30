العراق يعلن حصيلة جديدة لقتلى حريق قاعة الأعراس

أعلنت السلطات الصحية العراقية، اليوم السبت، مقتل 107 أشخاص جراء الحريق الذي شب في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى.

وقالت دائرة الصحة في نينوى، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن من ضمن الوفيات 41 حالة لم يتم التعرف عليها.

وأفادت الدائرة بإرسال أربعة مصابين خارج البلاد للعلاج كاشفة عن اعتزامها إرسال تسعة مصابين جدد.

وأوضحت أنه تم إرسال النماذج كافة التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم إلى الطب العدلي في العاصمة بغداد لإكمال الإجراءات.