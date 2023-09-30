السبت 30 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السويسريون يتظاهرون للمطالبة بـ«العدالة المناخية»

الآلاف يتظاهرون في سويسرا ضد تغير المناخ
30 سبتمبر 2023 20:19

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة السويسرية برن، اليوم السبت، للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية من أجل التصدي للتغير المناخي. 
تنصب مظاهرة المناخ الوطنية على «العدالة المناخية». 
وقال تحالف المناخ السويسري، الذي نظم الفعالية، «نسعى لتسليط الضوء على كيف أن الدول الأكثر ثراء في نصف الكرة الشمالي، مثل سويسرا، هي الأكثر تسبباً في انبعاثات المناخ، بيد أن دول النصف الجنوبي الأكثر فقراً، هي التي ستعاني على الأرجح من أشد التداعيات». 
وقال المنظمون، إن «أكثر من 60 ألف شخص شاركوا في المظاهرة».
 وسار المتظاهرون صوب القصر الاتحادي بوسط مدينة بيرن، والذي يضم مقر البرلمان والحكومة. 
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل «الغابة تشتعل، والقطب الشمالي يذوب، والساسة في غفلة»، و«لو كان المناخ بنكا، لكنا أنقذناه منذ فترة طويلة»، في إشارة إلى خطوة الحكومة السويسرية الأخيرة بشأن إنقاذ بنك «كريدي سويس» العملاق.
 ويضم «تحالف المناخ» في سويسرا، أكثر من 140 منظمة، بما في ذلك منظمات البيئة والكنائس ونوادي الشباب ونقابات العمال ومنظمات الدفاع عن المستهلكين.

أخبار ذات صلة
المهيري: كوب 28 نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي
مريم المهيري: جهود خليجية مشتركة لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة
المصدر: وكالات
سويسرا
مظاهرة
تغير المناخ
التغير المناخي
العدالة المناخية
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جرحى يتلقون العلاج عقب انفجار الجمعة في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى انفجار الجمعة في باكستان
اليوم 22:11
شمس حارقة
الأخبار العالمية
الحرارة الشديدة أودت بحياة آلاف الألمان هذا العام
اليوم 21:18
ولفرهامبتون يوقف قطار «السيتي» في «البريميرليج»
الرياضة
ولفرهامبتون يوقف قطار «السيتي» في «البريميرليج»
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©