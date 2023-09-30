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اندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفط في أوكرانيا

رجل إطفاء أوكراني يكافح حريق أنبوب النفط
30 سبتمبر 2023 20:45

اندلع حريق هائل في خط أنابيب نفط في منطقة «إيفانو-فرانكيفسك» غرب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ اليوم السبت.
وأظهرت لقطات، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، سحب دخان أسود كثيف تتصاعد فوق ما بدا أنها قرية.
وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية «في الساعة الخامسة مساء (14.00 ت غ)، انفجر خط أنابيب نفط (قطره 150 ملم) قرب قرية ستريمبا في منطقة نادفيرنا».
وأضافت أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع.
ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي.
وتابعت خدمات الطوارئ «تعمل فرق الإسعاف في المكان».

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المصدر: آ ف ب
حريق
خط أنابيب
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