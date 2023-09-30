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الحرارة الشديدة أودت بحياة آلاف الألمان هذا العام

شمس حارقة
30 سبتمبر 2023 21:18

أشارت تقديرات معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا إلى أن الحرارة الشديدة أودت بحياة نحو 3100 شخص في ألمانيا في هذا العام حتى الآن. 
جاء ذلك في أحدث تقرير أسبوعي للمعهد عن الوفيات الناجمة عن الحرارة الشديدة والذي غطت بياناته الوضع حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري. 
يختلف العدد بشكل قوي من عام إلى عام اعتمادا على شدة فترة الحرارة. 
وقالت متحدثة باسم المعهد إن المؤسسة ستنشر، لأسبوع المقبل، التقرير الأسبوعي الأخير لعام 2023 عن حالات الوفيات المرتبطة بالحرارة الشديدة.
 وأضافت أن من المحتمل أن تنشر،  خلال الخريف، حصيلة شاملة عن الوفيات جراء الحرارة في صيف 2023. 
وأوضح التقرير أن أكبر نسبة بين وفيات الحرارة الشديدة كانت في الشريحة العمرية التي تزيد عن 75 عاماً. 
وذكر التقرير أن الوفيات من النساء بسبب الحرارة تزيد عن وفيات الرجال بوجه عام وبالأرقام المطلقة. وقال المعهد، إن هذا يرجع إلى ارتفاع نسبة النساء في الشرائح العمرية الأكبر. 
وحسب معهد روبرت كوخ، فإن العدد التقديري لحالات الوفيات المرتبطة بحرارة الجو في ألمانيا زاد عن 6000 حالة في كل عام من أعوام 2018 و2019 و2015، وتراوح هذا العدد بين نحو 1000 ونحو 1700 في أعوام 2014 و2016 و2017 و2021.
 ولفت المعهد إلى أن غالبية حالات الوفيات تشير إلى ارتباط بين ارتفاع درجة الحرارة ووجود تاريخ مرضي للمتوفين "ولهذا السبب، لا يتم ذكر الحرارة في شهادة الوفاة في العادة على أنها سبب الوفاة". 
وقال المعهد إنه يقوم بدلاً من ذلك بتقدير حجم الوفيات المرتبطة بالحرارة باستخدام أساليب إحصائية تتضمن درجة حرارة الهواء وبيانات الوفيات.

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