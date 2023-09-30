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نزوح 100 ألف شخص إلى أرمينيا من ناجورنو قره باغ

مسنة تستعد لإجلائها في مدينة أرمينية (أ ف ب)
1 أكتوبر 2023 00:54

يريفان (وكالات) 

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عبر أكثر من ثلاثة أرباع الأرمن من إقليم ناجورنو قره باغ، والبالغ عددهم 120 ألفاً، إلى أرمينيا، إثر سيطرة أذربيجان على الإقليم، في نزوح جماعي أسرع من المتوقع.
وأفادت وكالة الأنباء الأرمينية بأن 97 ألفاً و735 شخصاً دخلوا إلى أرمينيا أمس الأول، قادمين من إقليم قره باغ، فيما رجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 120 ألفاً، داعية إلى تقديم الدعم في الوقت الذي تكافح فيه السلطات للتعامل مع تدفق اللاجئين.
وغادر أغلب الأرمن إقليم قره باغ منذ أن شنت أذربيجان، هجوماً خاطفاً الأسبوع الماضي، فيما أعلنت الرئاسة الأذربيجانية أنها «ستسمح لخبراء من الأمم المتحدة بزيارة قره باغ خلال الأيام القليلة المقبلة».
وقالت ممثلة المفوضية الأممية في أرمينيا، كافيتا بيلاني، خلال مؤتمر صحافي، إن «حشوداً ضخمة من الأشخاص المتعبين يتجمعون في مراكز التسجيل»، مؤكدة جهوزية المفوضية لـ«التعامل مع ما يصل إلى 120 ألفاً، ومن الصعب التكهن بالأعداد التي ستصل في هذه المرحلة».

أرمينيا
ناجورنو كاراباخ
أذربيجان
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