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بوتين يتعهد بإعادة الإعمار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
1 أكتوبر 2023 00:55

برلين (وكالات)

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تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الذكرى السنوية الأولى لضم روسيا «خيرسون» و«زابوريجيا» و«دونتسك» و«لوهانسك»، بإعادة بناء المناطق التي دمرتها المعارك. 
وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو، أصدرها الكرملين أمس: «ستتم إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والطرق والمتاحف والآثار وترميمها»، مضيفا أن جميع المناطق الروسية تقدم «مساعدتها الأخوية» في جهود إعادة الإعمار. 
وأمس الأول، أحيا جمع من الروس الذكرى السنوية الأولى لإعلان الكرملين ضمّ أربع مناطق إلى الأراضي الروسية، ملوّحين بعلم بلادهم خلال حفل موسيقي أقيم في الساحة الحمراء بموسكو. وأضاف بوتين إن سكان المناطق الأربع عبروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من روسيا في الانتخابات المحلية التي أجريت في الآونة الأخيرة، مؤكدين مجددا الاستفتاءات التي أجريت العام الماضي.
ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، تقيم السلطات الروسية بشكل دوري حفلات موسيقية ومناسبات لحشد الدعم للهجوم الذي أطلق عليه الرئيس فلاديمير بوتين صفة «العملية العسكرية الخاصة».
وأصدر الرئيس الروسي أمس مرسوماً بأن يكون 30 سبتمبر، عطلة رسمية، بمناسبة «يوم الوحدة»، وهو الذي الذي وقع فيه على مراسيم الضم قبل عام.
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، إنه يرغب في تحويل قطاع الدفاع إلى «مركز عسكري كبير» من خلال الشراكة مع مصنعي الأسلحة الغربيين لزيادة إمدادات الأسلحة المطلوبة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه كييف على روسيا.  

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