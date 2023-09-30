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ترامب يهاجم منافسيه الجمهوريين

ترامب في مؤتمر للحزب الجمهوري في كاليفورنيا (رويترز)
1 أكتوبر 2023 00:55

آناهايم (وكالات) 

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هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا.
وقال الرئيس السابق أمس: «كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو»، في إشارة إلى دي سانتيس، مستذكرا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا. 
وأكد ترامب «بدوني لكان ميتا».
وفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.
في آناهايم، وصف ترامب أيضا كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه «خاسر».
ولم يشارك الرئيس السابق الأربعاء الماضي في المناظرة الثانية للمرشحين الجمهوريين التي نظمت في كاليفورنيا، مفضلاً القيام بحملة في أوساط عمال صناعة السيارات في ميشيغان «شمال شرق البلاد».
واتهم ترامب جنائيا في 4 قضايا تتراوح من تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة إلى محاولته المزعومة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقدم نفسه مجدداً على أنه ضحية لعدالة يعتبرها بأيدي الديمقراطيين.

دونالد ترامب
الحزب الجمهوري
الحزب الجمهوري الأميركي
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رون دي سانتيس
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