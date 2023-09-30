العراق: 107 وفيات نتيجة حريق قاعة الأفراح في نينوى

بغداد (الاتحاد)

أعلنت دائرة صحة عراقية، أمس، وفاة 107 أشخاص جراء الحريق الذي شب في قاعة للأفراح في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى، والتي تبعد 400 كم شمالي بغداد.

وقالت دائرة صحة نينوى، أمس، إن من ضمن الوفيات 41 حالة غير متعرف عليها من بينهم خمسة أشلاء. وأفادت بإرسال أربعة مصابين خارج البلاد للعلاج كاشفة عن اعتزامها إرسالة تسعة مصابين جدد.

وأوضحت أنه تم إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والأشلاء إلى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات.

وكان حريق التهم قاعة للأفراح في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى ليل الأربعاء الماضي، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الوفيات والمصابين، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.