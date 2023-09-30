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الجيش اللبناني: توقيف 12 شخصاً بمخيم للنازحين السوريين

جهود لبنانية لتأمين العودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين (أرشيفية)
1 أكتوبر 2023 00:55

بيروت (الاتحاد)

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أوقفت وحدة من الجيش اللبناني 7 سوريين و5 بنجلادشيين، في مخيم للنازحين السوريين، في منطقة صحراء الشويفات في جبل لبنان، لتجولهم دون أوراق ثبوتية. 
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أمس: «داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، مخيماً للنازحين السوريين في منطقة صحراء الشويفات، وأوقفت 7 سوريين و5 بنجلادشيين، لتجولهم من دون أوراق ثبوتية، كما أوقفت مواطناً لبنانياً لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية».
ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني شخص. ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين. 
ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، فيما تقوم القوى الأمنية بجهود كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية. 
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن «مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون». وأعلن أنه «يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين».  وأكد مولوي أن «بناء الدولة يدعونا إلى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون»، معرباً عن تقديره لـ«جهود القوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، بالتعاون مع الجيش اللبناني».

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