«سينتكوم»: اعتقال ثاني قيادي «داعشي» في سوريا خلال أسبوع

واشنطن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سينتكوم»، أمس، القبض على عنصر في تنظيم «داعش» يدع ممدوح إبراهيم الحجي، إثر تنفيذ عملية بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، أمس الأول.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن «العملية لم تسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين»، فيما شدد المتحدث باسم القيادة تروي جارلوك على أن بلاده ملتزمة بالسعي الدائم لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

من جهتها، وصفت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في بيان، ممدوح الحجي بـ«الداعشي الخطير»، مشيرةً إلى أن العملية، التي نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد» وقوات التحالف الدولي، وقعت غربي مدينة الرقة شمال سوريا.

وأوضحت قوات «قسد»، أن ممدوح كان ينشط في تسهيل عمل خلايا تنظيم «داعش» في المنطقة.

وجاءت العملية بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها اعتقلت قيادياً في تنظيم «داعش»، بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا، السبت الماضي.

وأكدت في بيان، «القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة». وتشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة.

وفي عام 2014، سيطر تنظيم «داعش» الإرهابي على نحو ثلث العراق إلى جانب مساحة كبيرة من الأراضي في سوريا، قبل إعلان هزيمته في العراق عام 2017 بعد معركة استمرت 3 سنوات. ومع ذلك، تواصل خلايا «داعش» النائمة شن هجمات حتى الآن في البلدين.

ومنذ عام 2015، يتمركز المئات من عناصر القوات الأميركية في محافظة دير الزور، التي تحتوي على أكبر حقول النفط في سوريا، وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في سوريا، مع التركيز على مكافحة ما تبقى من عناصر «داعش» التي كانت تسيطر على مناطق واسعة في سوريا حتى عام 2019.

وأشارت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إلى أنه «على الرغم من هزيمة داعش في سوريا في مارس 2019، إلا أن خلايا التنظيم النائمة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات قاتلة»، لافتة إلى أنها «أدت العام الماضي إلى سقوط العشرات».

ولفت خبراء في الأمم المتحدة، في أغسطس الماضي، إلى أن تنظيم «داعش» لا يزال لديه ما بين 5 و7 آلاف عنصر في سوريا والعراق، مشيرين إلى أن التنظيم يشكل أيضاً تهديداً خطيراً في أفغانستان.