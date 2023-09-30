العراق ينجز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل

بغداد (الاتحاد)

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أمس، إنجاز الربط مع الأردن بشكل كامل. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن فاضل قوله إن «كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح»، لافتاً إلى أن «الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام المقبلة سنطلق التيار».

وأشار إلى أن«الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا يوجد أي مشكلة»، مبيناً أن «الوزارة أعطت وعوداً سنة 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميجاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف، ونحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضاً سنعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي».

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس، أن العراق بات على المسار الصحيح وأن جهود من يعملون ليل نهار بدأت تظهر وتؤتي ثمارها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كرّم الطلبة الأوائل والمتفوقين من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك خلال حفل تكريم أقيم في العاصمة بغداد».

وأشار إلى«الاستراتيجية الوطنية للتعليم التي كانت إحدى نتائجها تخصيص 5 آلاف بعثة دراسية في تخصصات مهمة ونادرة، تحتاج إليها حركة التنمية وتطوير البنى التحتية وستكون فرصة لكل المتفوقين والطلبة الأوائل، وفق ما يستهدفه البرنامج الحكومي».